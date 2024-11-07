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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Девин Васселл может дебютировать в сезоне в субботу в матче против «Юты»

Дебют атакующего защитника «Сан-Антонио» в сезоне-2024/25 может состояться в субботу в матче против «Юты».

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