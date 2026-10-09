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Царьград

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Жительница Екатеринбурга выиграла суд у гипермаркета после шести безуспешных попыток купить вино

Жительница Екатеринбурга выиграла суд у гипермаркета после шести безуспешных попыток купить вино

Жительница Екатеринбурга решила обратиться в суд после того, как шесть раз безуспешно пыталась купить в гипермаркете грузинское красное вино.

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Новый комментарий от пользователя
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андрей картаев

За границей она отсудила бы кучу денег ,а у нас из за таких маленьких денег только единицы идут в суд.И вот после такого вердикта суда магазины вообще наплюют на закон так как знают что при проигрыше заплатят копейки,а люди не пойдут в суд даже если правы.