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Стив Керр: «Если Стеф Карри получил технический, то на нем точно сфолили»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал эпизод в концовке первой четверти матча против «Милуоки» (111:128), когда он и Стефен Карри получили технические фолы.

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