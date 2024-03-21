Названы самые аварийные автомобили такси в России

В России самой аварийной маркой автомобилей в такси в 2023 году стала Datsun. Об этом 22 марта «Известиям» сообщили в страховой компании «АльфаСтрахование», которая проанализировала данные о ДТП по ОСАГО с участием машин такси.
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