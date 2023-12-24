Действительный захват Сибири - это абсолютно нереальное событие

Факт первый: Сибирь - это источник нефти, газа, алмазов, древесины. Факт второй: большинство импорта приходит сейчас в Китай морем, через узкие проливы, которые легко будут перекрыты американским флотом в случае каких-то геополитических конфликтов. Отсюда вывод первый: ежу понятно, что Китаю крайне выгоден сухопутный путь получения ресурсов из Сибири, не подверженный никаким военным рискам. Вывод второй: если русские смогли освоить Сибирь - то никаких проблем с тем, чтобы эксплуатировать Сибирь вахтовым методом для китайцев тоже не будет, они такие же люди, с кровью такой же температуры, и привыкнуть к морозам можно за пару зим. Отсюда вывод третий: в случае каких-то политических потрясений в России КНР вполне может оккупировать Сибирь, "с целью недопущения гуманитарной катастрофы и поддержания стабильности". Ведь неспроста же НОАК последние годы постоянно отрабатывает переброску крупных воинских контингентов на 4-8 тысяч километров.

Mихаил Р

Газ, нефть, лес, металлы и т.д. Китай и так получает из РФ по цене, которую он и назначает, пользуясь всё большей зависимостью России. В газопроводы из Сибири, которые никогда не окупятся, Китай отказался вкладывать деньги, т.е. для них это вообще халява. Золото в Бодайбо добвать - так ещё и уговаривать их пришлось, чтобы они свои технологии использовали. Воду из Байкала черпают. Всё что им надо из РФ они и так имеют. Сейчас давно кончилось то время когда надо было непременно присоединять к себе территории вместе с сопутствующим гемором. То, что в Сибири есть дотационные регионы, так это исключительно вина кремля, что не в состоянии ничего придумать чтобы развить там экономику и сократить отток населения. Да и выкачивая из Сибири газ в Китай, "обогревают" сибиряков их же собственным углём. Фрукты-овощи везут из Китая и Средней Азии, никакой заслуги руководства страны в этом нет. О какой сплоченности может идти речь, когда между жизнью, инфраструктурой и доходами людей, например, в Москве и Забайкалье, огромная разница. На счёт Аляски - бред, там полно нефти и других полезных ископаемых, от их добычи местные получают персональную прибыль.