Похоже, Microsoft отказалась от своих складных смартфонов

Похоже, что компания Microsoft отказалась от своего двухэкранного складного смартфона Surface Duo. По сообщениям, компания не выпустила ни одного крупного обновления программного обеспечения или новых функций для устройства с октября 2022 года.
Похоже, что компания Microsoft отказалась от своего двухэкранного складного смартфона Surface Duo. По сообщениям, компания не выпустила ни одного крупного обновления программного обеспечения или новых функций для устройства с октября 2022 года.
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