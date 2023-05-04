FiNE NEWS

1 655 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КузнецовВВ
    ты не умен и не любопытен. "Интенсивность движения по Сайменскому каналу, соединяющему озеро Сайма и Выборгский залив...Финляндия в паник...
  • Traveller
    Гр. "кузнецоФФ" в своём укрорепертуаре.Финляндия в паник...
  • КузнецовВВ
    какие основания для паники кроме пожеланий автора? этот канал и так практически не используется. за 2022 год по нему ...Финляндия в паник...

Похоже, Microsoft отказалась от своих складных смартфонов

Похоже, Microsoft отказалась от своих складных смартфонов

Похоже, что компания Microsoft отказалась от своего двухэкранного складного смартфона Surface Duo. По сообщениям, компания не выпустила ни одного крупного обновления программного обеспечения или новых функций для устройства с октября 2022 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх