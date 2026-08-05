Смолин: правила приёма в вузы могут изменить в пользу стобалльников

Госдума и Минобрнауки пересмотрят правила поступления для олимпиадников и стобалльников.В Госдуме и Минобрнауки обсуждают корректировку правил приёма в вузы после жалоб абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ, которым сложно поступить на бюджет из-за приоритета победителей олимпиад.
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