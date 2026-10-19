На МЦД-3 сервис оплаты проезда по биометрии планируют запустить до конца года. Сейчас воспользоваться им можно на МЦД-2, МЦД-4 и МЦД-1, всех турникетах метро и МЦК, в аэроэкспрессе и на регулярных речных маршрутах.