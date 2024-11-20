Кино: В 17 лет Георгий Милляр блестяще сыграл Золушку, а потом всю жизнь – нечистую силу: Как мальчик из дворянской семьи стал главной Бабой Ягой СССР

Георгий Милляр – имя, неразрывно связанное с советскими сказками. Более трех десятилетий он сотрудничал с режиссером Александром Роу, воплощая на экране незабываемые образы Бабы-Яги, Кощея и прочих колоритных персонажей.
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