Трампу объяснили, почему он не договорится с Путиным по Украине без Европы и Британии

СК

Сергей Ковалев

Трамп готов торговаться. в этом он силен. мiр в части торговли в достаточной степени глобализован. вопрос самодостаточности встает во весь рост. и тот же вопрос внутри России к "эффективным", - где "импортозамещение", ась? а далее что, - по жопе ладошкой? или как-тосерьезнее надо спрашивать с проколистов?.. самолетов нет, а ответственные "товарищи" ... где? во-от! а так нельзя. это не Путина они обманули, они страну грабят.