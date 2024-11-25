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Трампу объяснили, почему он не договорится с Путиным по Украине без Европы и Британии

Трампу объяснили, почему он не договорится с Путиным по Украине без Европы и Британии

Старший научный сотрудник одного из старейших американских частных исследовательских вузов – основанного еще в 19 веке университета Джонса Хопкинса – Питер Померанцев, размышляет на страницах британской газеты The Guardian о контурах возможной сделки Дональда Трампа по Украине.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
Трамп готов торговаться. в этом он силен. мiр в части торговли в достаточной степени глобализован. вопрос самодостаточности встает во весь рост. и тот же вопрос внутри России к &quot;эффективным&quot;, - где &quot;импортозамещение&quot;, ась? а далее что, - по жопе ладошкой? или как-тосерьезнее надо спрашивать с проколистов?.. самолетов нет, а ответственные &quot;товарищи&quot; ... где? во-от! а так нельзя. это не Путина они обманули, они страну грабят.
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