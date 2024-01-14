Ниже приведен список 15 самых красивых библиотек мира по мнению пользователей интернета. Конечно, именно книги делают эти библиотеки такими особенными, однако многие из них сами по себе — настоящие произведения искусства и достопримечательности городов и университетов.
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