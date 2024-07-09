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Военно-политическое обозрение

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  • Леонид Ла Рошель
    Кругосветочка Орбана... кругосвет очка... Старался мужик, жаль зря... Пока нет приемлемых для нашей стороны условий д...«Кругосветка» Орбана
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«Кругосветка» Орбана

«Кругосветка» Орбана

Большое кругосветное турне Орбана очень символично. Это предвестие перемен. Перемен в миропорядке и, кажется, без мировой войны.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Кругосветочка Орбана... кругосвет очка... Старался мужик, жаль зря... Пока нет приемлемых для нашей стороны условий для переговоров, перемирие нам ничего не даст, а противнику даст шанс и время на перевооружение и дооснащение бандерлохов и подтягивание военспецов &quot;бабы НАТЫ&quot;. Но внесение в &quot;Пантеон Славы миротворцев&quot; Орбан себе заработал. Ну он хотя бы пытался...
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