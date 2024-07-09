«Кругосветка» Орбана

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Леонид Ла Рошель

Кругосветочка Орбана... кругосвет очка... Старался мужик, жаль зря... Пока нет приемлемых для нашей стороны условий для переговоров, перемирие нам ничего не даст, а противнику даст шанс и время на перевооружение и дооснащение бандерлохов и подтягивание военспецов "бабы НАТЫ". Но внесение в "Пантеон Славы миротворцев" Орбан себе заработал. Ну он хотя бы пытался...