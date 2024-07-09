Большое кругосветное турне Орбана очень символично. Это предвестие перемен. Перемен в миропорядке и, кажется, без мировой войны.
«Кругосветка» Орбана
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Кругосветочка Орбана... кругосвет очка... Старался мужик, жаль зря... Пока нет приемлемых для нашей стороны условий для переговоров, перемирие нам ничего не даст, а противнику даст шанс и время на перевооружение и дооснащение бандерлохов и подтягивание военспецов "бабы НАТЫ". Но внесение в "Пантеон Славы миротворцев" Орбан себе заработал. Ну он хотя бы пытался...
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