Ставка ЦБ может взлететь до 25%

Эксперты допустили повышение ставки до 25% на фоне ослабления рубля, сообщает РБК. ЦБ РФ может допустить подобную ставку, если его нынешние меры окажутся неэффективными или геополитическая ситуация изменится в худшую сторону, считает управляющий партнер компании «+7 ПРОДАКШНЗ» Александр Кривошеев.