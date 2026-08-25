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Иркутск Сегодня

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Житель Иркутской области пять лет проработал машинистом по поддельному удостоверению

В Усть-Куте Иркутской области возбудили уголовное дело против 34-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в том, что он купил фальшивое удостоверение машиниста-тракториста и устроился по нему на работу в лесозаготовительную компанию.

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