Житель Иркутской области пять лет проработал машинистом по поддельному удостоверению

В Усть-Куте Иркутской области возбудили уголовное дело против 34-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в том, что он купил фальшивое удостоверение машиниста-тракториста и устроился по нему на работу в лесозаготовительную компанию.
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