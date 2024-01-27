Песков сравнил разговоры ЕС о войне с Россией со страшилкой о медведе

Страны Европы отвлекают своих граждан от внутренних проблем разговорами о возможной войне с Россией, вспоминая «старую добрую страшилку о русском медведе», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.