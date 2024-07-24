Прусский кавалер русских орденов

Слово «пруссак» и «пруссатчина» уже давно стали нарицательными. Синонимами безудержного милитаризма, любви (порой весьма гипертрофированной) к порядку и дисциплине, начищенных до зеркального блеска сапог, щёлканья каблуками — вот этого вот всего.