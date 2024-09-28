🔥 С 29 сентября по 1 октября в некоторых районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в центральных и восточных районах Крыма.
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🔥 С 29 сентября по 1 октября в некоторых районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в центральных и восточных районах Крыма.