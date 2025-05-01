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  • Марина Свобода
    глупости. Именно сокращать. Плодят недоучей с дипломами, с которыми потом все эти выпускники идут в продавцы. А лучше...Россию будут души...
  • Надежда
    Из ВШЭ другие не выходят...Россию будут души...
  • Alex Nемо
    Да, если сможете. При таких регалиях, как он стал русофобом и антисоветсчиком? Хотя возможно это последствия ВШЭ? Сре...Россию будут души...

Бессент: сделка по недрам демонстрирует РФ приверженность США мирному процессу

Бессент: сделка по недрам демонстрирует РФ приверженность США мирному процессу

Достигнутая Вашингтоном и Киевом сделка по недрам демонстрирует Российской Федерации приверженность Соединенных Штатов мирному процессу, в центре которого «свободная, суверенная и процветающая Украина в долгосрочной перспективе».

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