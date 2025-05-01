Достигнутая Вашингтоном и Киевом сделка по недрам демонстрирует Российской Федерации приверженность Соединенных Штатов мирному процессу, в центре которого «свободная, суверенная и процветающая Украина в долгосрочной перспективе».
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