Задержание мэра российского города попало на видео

Мэра города Избербаш Магомеда Исакова задерживали сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности и спецназ ФСБ совместно с оперативниками управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).
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