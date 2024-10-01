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Задержание мэра российского города попало на видео

Задержание мэра российского города попало на видео

Мэра города Избербаш Магомеда Исакова задерживали сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности и спецназ ФСБ совместно с оперативниками управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

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