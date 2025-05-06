Против США формируется невероятный альянс

Насчет японо-китайского альянса против США — это, конечно, сегодня звучит как шутка юмора. Но мировая антикитайская экономическая война Дональда Трампа — это никакая не шутка, в том числе для Японии.
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