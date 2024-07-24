Русские марши вернулись: Народ вышел на улицу наводить порядок с мигрантами

МП

Михаил Пантюхин

Но процесс всё равно идёт медленно — старается экономическое лобби, "ноги" которого тянутся в правительство. - Значит само правительство молча проводит политику уничтожения коренного народа России!!!??? О как!!!??? Даааа, бл.... , дожили люди добрые!!!! О3,14здинеть можно - антинародное правительство!!!???