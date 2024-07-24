ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Ущербная миграционная политика аукается в регионах народными волнениями. В Краснодарском крае возмущённые жители вышли на русский марш в ответ на избиение мигрантами местного паренька.
Русские марши вернулись: Народ вышел на улицу наводить порядок с мигрантами
Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Шредер > очистные. Правда, боюсь, что звёзды крупные - механизм могут повредить 😆
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Но процесс всё равно идёт медленно — старается экономическое лобби, "ноги" которого тянутся в правительство. - Значит само правительство молча проводит политику уничтожения коренного народа России!!!??? О как!!!??? Даааа, бл.... , дожили люди добрые!!!! О3,14здинеть можно - антинародное правительство!!!???
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52 мин.
ВР
Вова Рябов
Отзыв депутатов которые не могут и не хотят исполнять наказы избирателя
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25 мин.
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