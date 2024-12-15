Казахстан примет чемпионат мира по боксу в 2027 году

Турнир пройдёт в Астане. Об этом официально объявила Международная федерация World Boxing. Это состязание станет особенным, так как состоится в преддверии летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, передает «24KZ».
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