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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Летунов о баллонах в «Динамо»: «Готов бегать с ними хоть 1 января. Упражнение для выносливости – ощущение такое же, как когда тебя зажали в зоне после 45 секунд смены»

Форвард « Динамо » Максим Летунов рассказал о тренировках с баллонами во время сборов.  – Как вам сборы? Открыли ли что-то новое? – Предсезонка была не самой простой.

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