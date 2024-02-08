Министр культуры Сергей Продан пережил необычный опыт

В Международный день совместного чтения (или чтения вслух), отмечаемый каждый год в начале февраля, министр прочитал фрагменты сказки Иона Крянгэ «Глупость людская» детям, которые пришли в Национальную детскую библиотеку им.
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