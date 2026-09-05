Kia K4 Hybrid выходит на европейский рынок: Kia Ceed уходит навсегда

Фактически сейчас состоялась презентация более совершенной версии Kia K4. Еще весной в отдельных странах Европы дебютировала корейская модель с базовыми агрегатами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- МП SsangYong Rexton ...
- АУ Электромобили Hon...
- АУ Что стало с Hongq...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым