Петербуржцы стали массово отправляться на "грибную охоту"

Грибной бум начался в Петербурге и Ленобласти после продолжительных осадков. В популярном городском сообществе "Грибы и грибники" горожане делятся своими фото- и видеоотчетами о своих "джекпотах", показывая полные корзины и ведра грибов, а также делясь советами, как правильно собирать лесной урожай.
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