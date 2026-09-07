Петербуржцы стали массово отправляться на "грибную охоту"

Грибной бум начался в Петербурге и Ленобласти после продолжительных осадков. В популярном городском сообществе "Грибы и грибники" горожане делятся своими фото- и видеоотчетами о своих "джекпотах", показывая полные корзины и ведра грибов, а также делясь советами, как правильно собирать лесной урожай.