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Бойцы СВО поблагодарили главу Новошеминска за мотоцикл и машину — видео

Бойцы СВО поблагодарили главу Новошеминска за мотоцикл и машину — видео

Из Новошешминского района Татарстана на передовую отправили спецтехнику — внедорожник и мотоцикл. Помощь в доставке транспортных средств оказали глава района Вячеслав Козлов и волонтерская группа «СВОих не бросаем».

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