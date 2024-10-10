Бойцы СВО поблагодарили главу Новошеминска за мотоцикл и машину — видео

Из Новошешминского района Татарстана на передовую отправили спецтехнику — внедорожник и мотоцикл. Помощь в доставке транспортных средств оказали глава района Вячеслав Козлов и волонтерская группа «СВОих не бросаем».
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