В спешном порядке:

Крупные газовые компании Центральной Европы подписали декларацию о поддержке продолжения транзита газа через Украину на 2025 год, сообщает Bloomberg со ссылкой на словацкую компанию SPP.
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