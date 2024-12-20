Театр абсурда
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Театр абсурда

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В спешном порядке:

В спешном порядке:

Крупные газовые компании Центральной Европы подписали декларацию о поддержке продолжения транзита газа через Украину на 2025 год, сообщает Bloomberg со ссылкой на словацкую компанию SPP.

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