Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Новые полномочия полиции: мигрантам не уйти от правосудия после этих новшеств

Новые полномочия полиции: мигрантам не уйти от правосудия после этих новшеств

Avia.pro - СМИ Санкт-Петербург, Москва, Липецк — да хоть самый дальний уголок России! Мигранты, словно тени, проникли повсюду, и для многих россиян это давно как кость в горле.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Не абреки. Душманы.
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1 час.
W
Walery
Зачем разглашаете стратегическую информацию?  Теперь 20 млн. мигрантов станут более смелыми и осуществят захват страны из нутри...  устроят нам новое Иго... они об этом буквально мечтают и именно для этого они в РФ.  Более организованее и опасны азеровские диаспоры - эти уже имеют что-то типа своих автономий в РФ. И те и эти есть механизм  и средства развала РФ по технологиям уничтожения Союза.  Террористы Крокуса у таджиков буквально герои... при том, что в самом Таджикистане русских нет - их уничтожали и над ними издевались еще в 90-х годах... Россияне больны мазохизмом?
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1 час.
Владимир Алтайцев
Эти  цифры  опубликовало  МВД  РФ. Я-то  откуда  бы  знал про это7
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1 час.
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