Новые полномочия полиции: мигрантам не уйти от правосудия после этих новшеств

W

Walery

Зачем разглашаете стратегическую информацию? Теперь 20 млн. мигрантов станут более смелыми и осуществят захват страны из нутри... устроят нам новое Иго... они об этом буквально мечтают и именно для этого они в РФ. Более организованее и опасны азеровские диаспоры - эти уже имеют что-то типа своих автономий в РФ. И те и эти есть механизм и средства развала РФ по технологиям уничтожения Союза. Террористы Крокуса у таджиков буквально герои... при том, что в самом Таджикистане русских нет - их уничтожали и над ними издевались еще в 90-х годах... Россияне больны мазохизмом?