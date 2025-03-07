Avia.pro - СМИ Санкт-Петербург, Москва, Липецк — да хоть самый дальний уголок России! Мигранты, словно тени, проникли повсюду, и для многих россиян это давно как кость в горле.
Новые полномочия полиции: мигрантам не уйти от правосудия после этих новшеств
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Не абреки. Душманы.
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1 час.
W
Walery
Зачем разглашаете стратегическую информацию? Теперь 20 млн. мигрантов станут более смелыми и осуществят захват страны из нутри... устроят нам новое Иго... они об этом буквально мечтают и именно для этого они в РФ. Более организованее и опасны азеровские диаспоры - эти уже имеют что-то типа своих автономий в РФ. И те и эти есть механизм и средства развала РФ по технологиям уничтожения Союза. Террористы Крокуса у таджиков буквально герои... при том, что в самом Таджикистане русских нет - их уничтожали и над ними издевались еще в 90-х годах... Россияне больны мазохизмом?
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1 час.
Владимир Алтайцев
Эти цифры опубликовало МВД РФ. Я-то откуда бы знал про это7
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1 час.
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