СМИ: магазины сети "Мария-Ра" могут перевести под бренд "Монетка"

Магазины "Мария-Ра" могут быть переведены под бренд "Монетка" – федеральная группа "Лента", владеющая им, якобы готовится к сделке о приобретении крупной алтайской сети.
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