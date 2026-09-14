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СМИ: магазины сети "Мария-Ра" могут перевести под бренд "Монетка"

СМИ: магазины сети "Мария-Ра" могут перевести под бренд "Монетка"

Магазины "Мария-Ра" могут быть переведены под бренд "Монетка" – федеральная группа "Лента", владеющая им, якобы готовится к сделке о приобретении крупной алтайской сети.

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