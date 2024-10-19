СК РФ возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Тамбовской области

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации в Тамбовской области сообщило о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности после взрыва газа в жилом доме после взрыва газа в жилом доме в городе Кирсанов.
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