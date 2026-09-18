Быстрее и вкуснее любых котлет: как приготовить потрясающе сочную рыбу с луком всего за 15 минут

Когда нужно приготовить простое домашнее блюдо, отлично выручает рыба в луковом соусе. Для такого рецепта не нужны сложные продукты или много времени, поэтому такой рецепт отлично подходит для сытного обеда или ужина.
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