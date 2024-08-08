Над украинским лидером Владимиром Зеленский уже смеется весь мир. Новое обращение главы киевского режима о том, что Украина якобы способна обеспечить безопасность других стран благодаря своим беспилотникам вызвала бурю реакций во всем мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии