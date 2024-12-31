"Вы у себя в России привыкли. У нас это не принято": Зампремьера Казахстана дерзко отчитал русского журналиста

Страна и люди

Царьград Канат Бозумбаев (справа) Фото: Ministry of Energy Russia/Globallookpress Зампремьера Казахстана дерзко отчитал русского журналиста на пресс-конференции, посвящённой крушению авиалайнера у Актау: "Вы у себя в России привыкли.