Результаты обхода по 3-му Лихачевскому взяты в работу

В субботу, 19 октября, состоялся традиционный обход территории Головинского района. Его провели глава управы Михаил Панасенко совместно с директором ГБУ «Жилищник Головинского района» Олегом Гуровым по запланированному маршруту, который проходил по 3-му Лихачевскому переулку до Кронштадтского бульвара.