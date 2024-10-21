Результаты обхода по 3-му Лихачевскому взяты в работу

В субботу, 19 октября, состоялся традиционный обход территории Головинского района. Его провели глава управы Михаил Панасенко совместно с директором ГБУ «Жилищник Головинского района» Олегом Гуровым по запланированному маршруту, который проходил по 3-му Лихачевскому переулку до Кронштадтского бульвара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии