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ПВО Воронежской области наготове: объявлена угроза атаки беспилотников

ПВО Воронежской области наготове: объявлена угроза атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об угрозе атаки беспилотников. Объявлено о полной готовности сил ПВО.

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