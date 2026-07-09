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Цой раскрыла свой диагноз на фоне госпитализации в онкоцентр

Цой раскрыла свой диагноз на фоне госпитализации в онкоцентр

Певица Анита Цой раскрыла состояние своего здоровья на фоне слухов о ее лечении в онкоцентре. Об этом она сообщила в ролике, опубликованном в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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