В Самаре потратят 15 млн на доставку коммунальных квитанций

Торги пройдут уже в этом месяце.С 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года в Самаре собираются доставить 295 тысяч платежных документов, включая квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, платы за наем и извещения о задолженности.