ФОМ: 69% россиян доверяют Путину

Владимир Карпов

А чему доверять ? Нищенской пенсии в 20 тыс. руб. за 44 года трудового стажа ? Черепашьему 5-ти летнему ведению СВО ? Отказу в выполнении собственных обещаний бить по центрам принятия решений при нарушении красных линий (поучиться нужно у Ирана)? Странному детскому лепету нашего Главного (как у пятилетнего ребёнка) " Нас снова обманули ..." ? Конечно, это личное дело каждого человека, но лично я из-за таких событий перестал доверять ...! И результатам ФОМ не доверяю !