Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФОМ: 69% россиян доверяют Путину

ФОМ: 69% россиян доверяют Путину

Еженедельный опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что 71% совершеннолетних граждан России положительно оценили деятельность президента Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Карпов
А чему доверять ? Нищенской пенсии в 20 тыс. руб. за 44 года трудового стажа ? Черепашьему 5-ти летнему ведению СВО ? Отказу в выполнении собственных обещаний бить по центрам принятия решений при нарушении красных линий (поучиться нужно у Ирана)? Странному детскому лепету нашего Главного (как у пятилетнего ребёнка) &quot; Нас снова обманули ...&quot; ? Конечно, это личное дело каждого человека, но лично я из-за таких событий перестал доверять ...! И результатам ФОМ не доверяю !
Ответить
4 н.
Владимир Карпов
+++!!!
Ответить
3 н.