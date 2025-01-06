В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в понедельник в восьми областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
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