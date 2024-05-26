В Петербурге стартовал автомобильный крестный ход

В честь 300-летия перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Петербург Автомобильный крестный ход в честь юбилейного года перенесения мощей Святого благоверного князя Александра Невского стартовал в Петербурге, сообщается в телеграм-канале Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.