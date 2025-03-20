При атаке БПЛА в Энгельсе частично выбило окна в двух детсадах и школе

Частичные повреждения получили окна в двух детских садах и школе в городе Энгельсе Саратовской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил глава региона Роман Бусаргин.
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