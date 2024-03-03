На Всемирном фестивале молодежи обсудили проблему фейков: «Чтобы нормально общаться, придется встречаться на кухне»

СИРИУС, 3 марта, ФедералПресс. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, и другие эксперты обсудили на Всемирном фестивале молодежи проблему распространения фейков и применение искусственного интеллекта для создания лживых сообщений и инфошума.