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Закон, порядок, государство

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Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделения войск РХБ защиты группировки «Север» уничтожил взводные опорные пункты и живую силу ВСУ

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделения войск РХБ защиты группировки «Север» уничтожил взводные опорные пункты и живую силу ВСУ

В ходе боевой работы экипажи огнеметных систем уничтожают укрепленные долговременные опорные пункты, позиции и блиндажи с бронетехникой и живой силой боевиков ВСУ.

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