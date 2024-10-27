По выборам в Грузии.1. По итогам подсчетов "Грузинская мечта" набирает 54,2% голосов. Западные экзит-полы оказались банальными фейками.
Грузия выбрала мир
Комментарии
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Николай Першин
Грузин при любых результатах выборов не пускать в Россию
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12 час.
Надежда
"Премьер Грузии после выборов сделал первое громкое заявление Кобахидзе надеется на перезагрузку отношений с Евросоюзом и США в 2025 году" Что-то мне не нравится эта "старая песня на новый лад"!((😡
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8 час.
Ingvar Bush
Дорогой! Так русских в Грузию ездит намного больше , чем грузин - сюда. 🤪
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7 час.
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