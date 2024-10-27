Грузия выбрала мир

Грузин при любых результатах выборов не пускать в Россию

Надежда

"Премьер Грузии после выборов сделал первое громкое заявление Кобахидзе надеется на перезагрузку отношений с Евросоюзом и США в 2025 году" Что-то мне не нравится эта "старая песня на новый лад"!((😡