Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Ingvar Bush
    Дорогой! Так русских в Грузию ездит намного больше , чем грузин - сюда. 🤪Грузия выбрала мир

Грузия выбрала мир

Грузия выбрала мир

По выборам в Грузии.1. По итогам подсчетов "Грузинская мечта" набирает 54,2% голосов. Западные экзит-полы оказались банальными фейками.

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Комментарии
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Николай Першин
Грузин при любых результатах выборов не пускать в Россию
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12 час.
Надежда
&quot;Премьер Грузии после выборов сделал первое громкое заявление Кобахидзе надеется на перезагрузку отношений с Евросоюзом и США в 2025 году&quot;                                                                                 Что-то мне не нравится эта &quot;старая песня на новый лад&quot;!((😡
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8 час.
Ingvar Bush
Дорогой! Так русских в Грузию ездит намного больше , чем грузин - сюда. 🤪
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7 час.

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