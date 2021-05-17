Зюганов обвинил правительство в деградации и нищете россиян

125region.ru | НовостиПолитикаЗюганов обвинил правительство в деградации и нищете россиян10:26 Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что граждане РФ нищают и деградируют, а страна буквально вымирает.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИнгерман Ланскаязюгандон свою деградацию экстраполирует на россиян - типичная камуноидная хрень: джугашвиль сидел в отапливаемом сортире и считал, что весь народ пользуется подобными, ведь то стало лучше и веселей , например, в 1947-м....... с голодухи.....Виктор КоряцкийСудя по фото вы крымский татарин, соответственно ваши комментарии ожидаемы.
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