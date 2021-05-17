125region.ru | Новости

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Фактурович
    И что? А Кравчук причастен к развалу Украины. К гадалке не ходи.Кравчук заявил о ...
  • Анатолий Полтар
    Интересно, а с Кравчуком он согласовал свое предложение.Климкин предложил...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Думаю что америкосам надо еще раз скинуть на них 2-3 бомб сами захотят мирного договора на условиях России...В Японии назвали ...

Зюганов обвинил правительство в деградации и нищете россиян

Зюганов обвинил правительство в деградации и нищете россиян

10:26 Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что граждане РФ нищают и деградируют, а страна буквально вымирает.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Ингерман Ланская
зюгандон свою деградацию экстраполирует на россиян - типичная камуноидная хрень: джугашвиль сидел в отапливаемом сортире и считал, что весь народ пользуется подобными, ведь то стало лучше и веселей , например, в 1947-м....... с голодухи.....
Виктор Коряцкий
Судя по фото вы крымский татарин, соответственно ваши комментарии ожидаемы.

Картина дня

наверх