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Царьград

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СК России возбудил дело против москвича за попытку убийства отца

СК России возбудил дело против москвича за попытку убийства отца

В Москве возбуждено дело против местного жителя 1983 года рождения за попытку убийства отца. 18 июля в квартире на Чертановской улице сын в пьяном состоянии ударил отца молотком.

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