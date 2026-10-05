В Ростовской области конфликт из-за дороги перерос в серьезную драку с ножом

В Ростовской области в поселке Южный конфликт из-за дороги перерос в серьезную драку. Видео опубликовал Telegram-канал «Ростовская область».
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