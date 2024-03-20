В «Детской школе искусств посёлка Тульского» завешается благоустройство прилегающей территории и внутреннего двора по программе Модернизации организаций подведомственных Министерству культуры Республики Адыгеи.
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