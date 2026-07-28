Украинский пленный раскрыл нехватку боеприпасов в Константиновке

Военнопленный Александр Карин сообщает об остром дефиците боеприпасов у украинских сил во время оккупации Константиновки: с 21 апреля по 24 мая выпущено всего восемь мин, причём ни одна из них не взорвалась.
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